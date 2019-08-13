Спортсменка из Севастополя получила лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио
|10:40 02.09.2019
|Крым
Спортсменка из оккупированного Севастополя Анастасия Долгова, наряду с российскими спортсменами по академической гребле, завоевала для сборной России лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства Севастополя, пишет Крымское информационное агентство.
Сообщается, что в финальном заплыве в олимпийской программе команда заняла девятое место, тем самым обеспечив своей сборной визу на предстоящие Олимпийские игры-2020 в Токио.
Помимо того, Анастасия в паре с Кристиной Ковнир на дистанции 200 метров в каноэ-двойке заняла четвертое место.
Таким образом, девушка успешно сдала норматив и получила разряд «Мастер спорта международного класса».
Анастасия — действующая чемпионка России по академической гребле. Ранее она на байдарке-двойке выиграла золото на Чемпионате страны в дистанции 200 метров. Также спортсменка — двукратный победитель Первенства России среди юниоров и юниорок до 24 лет: в классах байдарка-одиночка и байдарка-двойка на 500 метров.
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