ЧП в российской армии: Артиллеристы обстреляли село в Забайкальском крае

09:40 02.09.2019   Россия

В российской армии — новый инцидент.  На учениях артиллеристов в Борзинском районе Забайкальского края на окраине села Новоборзинское разорвались несколько артиллерийских снарядов.

Об этом пишет Информационное сопротивление со ссылкой на«Бакал 24».

Судя по всему, российские военные несколько переусердствовали при выполнении учебных стрельб на находящемся рядом полигоне «Борзя-Новая». Снаряды взорвались в паре сотен метрах от жилых домов. Дома лишились стекол. О пострадавших пока ничего не сообщается. Уже известно, что учения были немедленно прерваны, а военные обследовали окрестности села.

По неофициальной информации, инцидент произошел из-за ошибочных координат, которые получили наводчики орудий.

Примечательно, что ни местные власти, ни региональные, ни тем более пресс-служба Восточного военного округа никак пока не комментируют произошедшее.



Ще на цю тему:

09:20 29.08.2019
В России погибли рабочие при пожаре на строящемся корабле
16:40 19.08.2019
Россия пыталась скрыть ядерную аварию в Северодвинске, — международные наблюдатели
08:41 16.08.2019
У Кремлі знайшли авіабомбу, вона не розірвалася
16:10 15.08.2019
Норвегия зафиксировала радиацию после взрыва под Архангельском
12:10 13.08.2019
Новороссийск, Геленджик и Крымск с прилегающими поселками остались без воды из-за аварии на водопроводе
08:00 13.08.2019
New York Times: Вибух на військовому полігоні в Росії стався під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою / Фото
18:30 09.08.2019
Взрыв в Северодвинске: В Москву доставлены пострадавшие от радиации российские военные
14:30 09.08.2019
Взрыв в Северодвинске: Появились важные подробности о "ракете Путина"
07:30 09.08.2019
Район взрыва в Белом море закрыли для гражданских. Там могло затонуть судно - носитель ядерных ракет / Карта
18:19 05.08.2019
Вибухи у військовій частині в РФ: до евакуації готують 100-тисячне місто / Відео
12:00 26.07.2019
Часть федеральной автодороги обрушилась в Сочи после сильного ливня / Фото
18:30 22.07.2019
Товарняк с углем перевернулся под Ухтой над размытым мостом / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
11:41 30.08.2019
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
10:41 30.08.2019
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
13:20 29.08.2019
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
Всі новини країни
Россия Россия
12:00 02.09.2019
Через загрозу від Росії у Швеції хочуть ввести новий податок
11:40 02.09.2019
В России решили поднять затопленный "Адмиралом Кузнецовым" плавдок без иностранной помощи
09:40 02.09.2019
ЧП в российской армии: Артиллеристы обстреляли село в Забайкальском крае
20:41 30.08.2019
У Берліні серед білого дня убили відомого учасника російсько-чеченської війни і активного борця за незалежність Чечні
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
08:40 02.09.2019
Ердоган:Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
17:21 01.09.2019
Лайнер із Британії вирушить у найдовший навколосвітній круїз
16:51 01.09.2019
Анкара може розробити власний план для гарантування безпеки в Сирії на схід від Євфрату
08:21 01.09.2019
Анкара не планує відмовлятися від членства в НАТО - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
12:40 02.09.2019
Завербованого в окупованому Криму українця засудили до дев'яти років позбавлення волі
11:20 02.09.2019
Як морпіхи били противника на Азові / Фото
11:10 02.09.2019
Борис Бабін: "Наближається щорічний продаж національних інтересів Укпаїни на Азові"
11:00 02.09.2019
На Херсонской верфи построит еще один 110-метровый танкер для Голландии / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд