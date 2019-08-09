ЧП в российской армии: Артиллеристы обстреляли село в Забайкальском крае
|09:40 02.09.2019
|Россия
В российской армии — новый инцидент. На учениях артиллеристов в Борзинском районе Забайкальского края на окраине села Новоборзинское разорвались несколько артиллерийских снарядов.
Об этом пишет Информационное сопротивление со ссылкой на«Бакал 24».
Судя по всему, российские военные несколько переусердствовали при выполнении учебных стрельб на находящемся рядом полигоне «Борзя-Новая». Снаряды взорвались в паре сотен метрах от жилых домов. Дома лишились стекол. О пострадавших пока ничего не сообщается. Уже известно, что учения были немедленно прерваны, а военные обследовали окрестности села.
По неофициальной информации, инцидент произошел из-за ошибочных координат, которые получили наводчики орудий.
Примечательно, что ни местные власти, ни региональные, ни тем более пресс-служба Восточного военного округа никак пока не комментируют произошедшее.
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