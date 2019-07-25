На Одещині водна поліція встановила яхту, яка 24 серпня скоїла наїзд на риболовецький човен.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу національної поліції України.

“Наприкінці серпня на Одещині яхта на повній швидкості переїхала човен з двома людьми та зникла з місця події. Потерпілі отримали тілесні ушкодження та могли загинути”, — йдеться в повідомленні.

Для встановлення всіх обставин події поліцейські провели низку заходів. Зокрема, перевірили кілька причалів Одещини, з використанням безпілотників відпрацювали майже 50 км берегової лінії, за зовнішніми ознаками розшукуючи яхту. Окрім того, за допомогою підводних дронів поліцейські провели поверхневий огляд майже 10 яхт, які підходили за описом.

“Як результат, ми встановили яхту, яка за інформацією та видимими зовнішніми пошкодженнями має відношення до вказаної події. Слідчо-оперативна група одеської поліції зібрала відповідні матеріали для відкриття кримінального провадження”, — повідомив керівник водної поліції України Сергій Науменко.