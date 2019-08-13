Начались швартовные испытания построенного для ЧФ тральщика / Фото

10:00 02.09.2019   Крым

Сдаточная команда Средне-Невского судостроительного завода приступила к выполнению программы швартовных испытаний на корабле противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700 (шифр "Александрит"). 

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает Mil.Press FlotProm.

На борту тральщика уже завершена установка основных механизмов, выполнены работы по монтажу систем жизнеобеспечения и управления. В ходе испытаний специалисты завода проведут пуски и проверку основных общекорабельных систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с пуско-наладочными работами ведется обустройство и отделка жилых и служебных помещений "Владимира Емельянова". 

Завершив программу швартовных испытаний заводская сдаточная команда и экипаж тральщика приступят к заводским ходовым, а затем – к государственным испытаниям. Передача корабля заказчику планируется в декабре 2019 года, добавили в пресс-службе верфи. 

Тральщик "Владимир Емельянов" заложили 20 апреля 2017 года. На тот момент он считался четвертым по счету кораблем проекта 12700 после головного "Александра Обухова", "Георгия Курбатова" и "Ивана Антонова". Позднее на борту строящегося тральщика "Георгий Курбатов" произошел пожар, в результате которого сдачу корабля перенесли, а "Владимир Емельянов" по факту стал третьим "Александритом", запланированным к передаче ВМФ России. 

Весной 2017 года руководство СНСЗ утверждало, что тральщик "Владимир Емельянов" введут в строй к концу 2018 года. 21 мая 2019-го представители Черноморского флота подтвердили ранее появившуюся информацию, что передачу ЧФ тральщика "Владимир Емельянов" перенесли на начало 2020 года. 

Композитные тральщики проекта 12700 с водоизмещением около 890 тонн и со скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера. 

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.



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