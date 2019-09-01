Азербайджан отменил визовые требования для граждан Турции.

Визовый режим для граждан Азербайджана был отменен турецкой стороной еще в 2007 году, пишет ghall.com.

«Безвизовый срок пребывания в Азербайджане для граждан Турецкой Республики, имеющих общегражданский паспорт, составляет 30 дней»,— приводит «РИА Новости» заявление МИД республики.

Отмечается, что соответствующая нота направлена в МИД Турции 25 июля 2019 года.