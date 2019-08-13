Пенс: США й надалі підтримуватимуть Україну, зокрема щодо повернення Криму / Відео
|09:00 02.09.2019
|Крым
Сполучені Штати Америки і надалі підтримуватимуть Україну у питаннях безпеки та збереження територіальної цілісності.
Про це віце-президент США Майкл Пенс заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, відео з якої оприлюднив FoxNews, передаеє Укрінформ.
"Між США та Україною надзвичайно сильні відносини, ми завжди підтримуємо та стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Це почалося ще з 2014 року, і відтоді ми неухильно підтримуємо територіальну цілісність та народ України. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, зокрема у питаннях безпеки та територіальної цілісності, включаючи повернення Криму", - сказав Пенс.
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