Пенс: США й надалі підтримуватимуть Україну, зокрема щодо повернення Криму / Відео

09:00 02.09.2019   Крым

Сполучені Штати Америки і надалі підтримуватимуть Україну у питаннях безпеки та збереження територіальної цілісності.

Про це віце-президент США Майкл Пенс заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, відео з якої оприлюднив FoxNews, передаеє Укрінформ.

"Між США та Україною надзвичайно сильні відносини, ми завжди підтримуємо та стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Це почалося ще з 2014 року, і відтоді ми неухильно підтримуємо територіальну цілісність та народ України. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, зокрема у питаннях безпеки та територіальної цілісності, включаючи повернення Криму", - сказав Пенс.

 



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