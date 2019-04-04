Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара не відмовиться від членства в НАТО, попри купівлю російських зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".

Туреччина стала першою країною Альянсу, яка купила російську систему ППО. Купівлю неодноразово критикували США і НАТО: за можливий "збір розвідданих про передові можливості F-35" і складності використання комплексів із РФ в умовах діючих стандартів Альянсів, пише ZN,UA з посиланням на видання "Сабах".

"Ми не маємо наміру відмовлятися ані від членства в НАТО, ані від своїх союзників", - заявив Ердоган під час виступу в Стамбулі.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу також заявляв, що Туреччина залишається вірним союзником НАТО, попри купівлю російських систем ППО С-400.

Нагадаємо, 12 липня військово-транспортні літаки ВПС Росії Ан-124 "Руслан" почали доправляти до Туреччини комплекси С-400. А вже 14 липня стало відомо про підготовку США санкцій проти Туреччини.

7 червня США прийняли рішення не приймати пілотів ВПС Туреччини на програму навчання пілотуванню винищувачів п'ятого покоління F-35. Згодом було зупинено навчання і тих турецьких пілотів і спеціалістів, які вже проходили його на авіабазі Люк ВПС США.

Кредитну угоду про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400 Туреччина і РФ підписали 29 грудня 2017 року. Сам контракт на постачання комплексів було укладено у вересні.