Ердоган:Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
|08:40 02.09.2019
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара не відмовиться від членства в НАТО, попри купівлю російських зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".
Туреччина стала першою країною Альянсу, яка купила російську систему ППО. Купівлю неодноразово критикували США і НАТО: за можливий "збір розвідданих про передові можливості F-35" і складності використання комплексів із РФ в умовах діючих стандартів Альянсів, пише ZN,UA з посиланням на видання "Сабах".
"Ми не маємо наміру відмовлятися ані від членства в НАТО, ані від своїх союзників", - заявив Ердоган під час виступу в Стамбулі.
Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу також заявляв, що Туреччина залишається вірним союзником НАТО, попри купівлю російських систем ППО С-400.
Нагадаємо, 12 липня військово-транспортні літаки ВПС Росії Ан-124 "Руслан" почали доправляти до Туреччини комплекси С-400. А вже 14 липня стало відомо про підготовку США санкцій проти Туреччини.
7 червня США прийняли рішення не приймати пілотів ВПС Туреччини на програму навчання пілотуванню винищувачів п'ятого покоління F-35. Згодом було зупинено навчання і тих турецьких пілотів і спеціалістів, які вже проходили його на авіабазі Люк ВПС США.
Кредитну угоду про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400 Туреччина і РФ підписали 29 грудня 2017 року. Сам контракт на постачання комплексів було укладено у вересні.
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