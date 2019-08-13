После учений с боевыми стрельбами корабли ЧФ вернулись в пункты постоянного базирования

08:20 02.09.2019   Крым

Порядка 10 кораблей Черноморского флота страны-агрессора вернулись в пункты постоянного базирования в оккупированном Севастополе и Новороссийске из морских полигонов после участия в командно-штабных учениях.

Экипажи боевых кораблей, в том числе фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Вышний Волочёк», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и морского тральщика «Железняков» в течение трех дней выполнили комплекс различных тактических учебно-боевых задач в акватории Черного моря с проведением ракетных и артиллерийских боевых стрельб по морским и воздушным целям, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Выход кораблей в морские учебные полигоны осуществлялся в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности флота на 2019 учебный год.

Также в рамках КШУ высадку морского и воздушного десанта, действия в наступлении и в обороне отраббщает прессзслужба отали подразделения морской пехоты и береговой обороны армейского корпуса ЧФ на полигонах боевой подготовки Крымского полуострова.

Всего в учениях под руководством командующего войсками Южного военного округа приняли участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота оккупинтов.



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