Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» получил награды за выполнение задач в дальней морской зоне

08:00 02.09.2019   Крым

Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Атлантическом океане и в Средиземном море. 

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В сообщении сказано, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прибыл в основную базу флота – оккупированный Севастополь после выполнения задач в Атлантическом океане и в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота 31 августа.

Выполняя задачи в Атлантическом океане и Средиземном море, экипаж корабля провел различные корабельные боевые учения. В частности, по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищенном рейде, управлении кораблем в районах интенсивного судоходства и отработке задач по взаимодействию с палубной авиацией.

В пресс-службе отметили, что церемония встречи корабля проходила под руководством командующего флотом Игоря Осипова. На торжественной церемонии командующий наградил офицеров, мичманов, старшин и матросов из состава экипажа корабля государственными наградами и медали министерства обороны.

При выполнении задач в Атлантическом океане и Средиземном море экипаж корабля принял участие в различных корабельных боевых учениях, в том числе по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде, управлении кораблём в районах интенсивного судоходства и отработке задач по взаимодействию с палубной авиацией.



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