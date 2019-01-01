Лайнер із Британії вирушить у найдовший навколосвітній круїз

17:21 01.09.2019   Средиземноморский регион

Найдовша й найдорожча круїзна подорож. 1 вересня з Великої Британії відпливає в навколосвітню подорож лайнер із метою потрапити в книгу рекордів Гінесса.

Вартість каюти на лайнері «Вайкінг Сан» варіюється від 66,990 до 194,390 фунтів стерлінгів, пише The Guardian, передає Громадське

Подорож, яка триватиме 8 місяців, пролягатиме Скандинавією, Карибським басейном, узбережжям Південної Америки, півднем Тихого океану, повз Австралію й Південно-східну Азію. Повертатися в порт виходу корабель буде через Середземне море.  

Пасажири відвідають 53 країни і переночують на березі у 23 містах світу: Ріо-де-Жанейро у Бразилії, Ушуая в Аргентині, Хобарт у Тасманії, Хо Ші Мін у В’єтнамі, Мумбай в Індії та Луксор у Єгипті.

«Наша неймовірна кругосвітня подорож це найдовший маршрут, який взагалі доступний у цій сфері. Він майже удвічі перевищує відстань попередніх круїзів», ― сказав голова компанії Viking Ocean Cruises Торстейн Хаген.

З Гринвіча вирушило 54 пасажирів зі США, Великої Британії та Австралії, які оплатили всі 245 днів круїзу. Інші гості проведуть на кораблі лише частину подорожі. Учасники круїзу ― заможні люди у віці від 65 років.

Усього лайнер розрахований на 930 пасажирів, які можуть розміститися в 465 розкішних каютах. У їхньому розпорядженні два басейни, спа, снігова печера і зимовий сад. 8 ресторанів пропонують 245 різних меню.



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