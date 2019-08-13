"Удивительная победа": министр США оценил газовое соглашение с Украиной и Польшей
|17:11 01.09.2019
|Украина
Министр энергетики США Рик Перри в рамках официального визита в Варшаву заявил, что между Польшей, Украиной и США заключен меморандум о сотрудничестве в целях укрепления региональной безопасности поставок природного газа, который ставит перед собой цель, прежде всего, помочь украинской стороне.
"Это удивительная победа для энергетической безопасности, а также для национальной безопасности наших трех стран. Мы помогаем Польше обеспечить безопасность поставок газа и стать центром, из которого экспортируется газ в соседние страны, а также мы помогаем Украине обеспечить поставки газа", - цитирует американца WysokieNapiecie.pl, передает Главред.
На встрече в Варшаве секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что "зависимость от российского газа имеет не только экономические, но и политические последствия".
"Единственный способ - диверсифицировать поставки. Мы не покупаем газ напрямую у Газпрома, следующим шагом является импорт СПГ", - сказал он.
В документе стороны обязались:
• Польша и США будут участвовать в работе с правительством Украины в процессе реализации реформ в секторе природного газа;
• Стороны будут стремиться к укреплению газового соединения между Польшей и Украиной посредством инвестиций, направленных на увеличение существующих мощностей или строительство новых соединительных звеньев и улучшение трансграничной торговли, в том числе посредством реверсной пропускной способности;
• Партнеры будут продолжать сотрудничать в целях обеспечения прозрачного и недискриминационного доступа к инфраструктуре подземного хранения в Украине и связанным с ней соединениям, с целью повышения безопасности поставок природного газа для стран Центральной и Восточной Европы;
• Страны намерены стремиться мобилизовать потенциал государственного и частного секторов для достижения региональных целей по диверсификации источников и направлений доставки природного газа, в том числе посредством внедрения соответствующих финансовых инструментов, если это необходимо.
Напомним, соглашение о сотрудничестве в газовой сфере 31 августа подписали представители Украины, Польши и США.
Ще на цю тему:
Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю
Через 2 недели украинские экипажи «Айлендов» завершат обучение в США
Замість Трампа до Польщі відправиться віце-президент Майк Пенс
США підтримують новий Кабінет міністрів в прагненні до відновлення територіальної цілісності України
США найближчим часом планують вирішити питання про розмір військової допомоги Україні
Трамп перевірятиме програми військової допомоги Україні
Крім можливої зустрічі з Трампом, Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви
США і Україна обговорили співпрацю щодо нацбезпеки
Болтон не виключає можливість участі США у «нормандському форматі»
Справа "Мотор-Січі": США попередили Україну про небезпечність контактів із китайцями