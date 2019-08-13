Министр энергетики США Рик Перри в рамках официального визита в Варшаву заявил, что между Польшей, Украиной и США заключен меморандум о сотрудничестве в целях укрепления региональной безопасности поставок природного газа, который ставит перед собой цель, прежде всего, помочь украинской стороне.

"Это удивительная победа для энергетической безопасности, а также для национальной безопасности наших трех стран. Мы помогаем Польше обеспечить безопасность поставок газа и стать центром, из которого экспортируется газ в соседние страны, а также мы помогаем Украине обеспечить поставки газа", - цитирует американца WysokieNapiecie.pl, передает Главред.

На встрече в Варшаве секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что "зависимость от российского газа имеет не только экономические, но и политические последствия".

"Единственный способ - диверсифицировать поставки. Мы не покупаем газ напрямую у Газпрома, следующим шагом является импорт СПГ", - сказал он.

В документе стороны обязались:

• Польша и США будут участвовать в работе с правительством Украины в процессе реализации реформ в секторе природного газа;

• Стороны будут стремиться к укреплению газового соединения между Польшей и Украиной посредством инвестиций, направленных на увеличение существующих мощностей или строительство новых соединительных звеньев и улучшение трансграничной торговли, в том числе посредством реверсной пропускной способности;

• Партнеры будут продолжать сотрудничать в целях обеспечения прозрачного и недискриминационного доступа к инфраструктуре подземного хранения в Украине и связанным с ней соединениям, с целью повышения безопасности поставок природного газа для стран Центральной и Восточной Европы;

• Страны намерены стремиться мобилизовать потенциал государственного и частного секторов для достижения региональных целей по диверсификации источников и направлений доставки природного газа, в том числе посредством внедрения соответствующих финансовых инструментов, если это необходимо.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в газовой сфере 31 августа подписали представители Украины, Польши и США.