Пакет санкций США против России за Крым: министр Трампа рассказал о подробностях
|17:01 01.09.2019
|Крым
Даже невзирая на тот факт, что в Кремле согласились на обмен пленных и политзаключенных с Украиной, Белый дом, практически неизбежно, введет новый пакет санкций за российскую аннексию Крыма весной 2014-го.
С таким заявлением сразу после встречи с украинскими и польскими политиками в Варшаве выступил глава Минэнерго США Рик Перри. Кроме того, чиновник напомнил о принципиальной позиции Белого дома, по которой полуостров Крым был и остается частью Украины, передает Главред.
Напомним, ранее Рик Перри, возглавляя делегацию США на инаугурации Владимира Зеленского, рассказал, какое "четкое" послание передал президенту Украины Дональд Трамп.
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