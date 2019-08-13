Даже невзирая на тот факт, что в Кремле согласились на обмен пленных и политзаключенных с Украиной, Белый дом, практически неизбежно, введет новый пакет санкций за российскую аннексию Крыма весной 2014-го.

С таким заявлением сразу после встречи с украинскими и польскими политиками в Варшаве выступил глава Минэнерго США Рик Перри. Кроме того, чиновник напомнил о принципиальной позиции Белого дома, по которой полуостров Крым был и остается частью Украины, передает Главред.

Напомним, ранее Рик Перри, возглавляя делегацию США на инаугурации Владимира Зеленского, рассказал, какое "четкое" послание передал президенту Украины Дональд Трамп.