Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара в разі необхідності докладе зусиль для гарантування безпеки в Сирії на схід від Євфрату .

Повідомляє в суботу інформагентство "Анадолу", передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо наші війська не почнуть контролювати цей район протягом декількох тижнів, то Туреччина розробить свій план операції", - сказав Ердоган, виступаючи з промовою в Стамбулі.

За словами Ердогана, Туреччина покладе відповідальність на її опонентів у тому випадку, якщо в найближчі кілька тижнів у районах Сирії на схід від Євфрату не буде створена зона безпеки за участю турецьких військових і з урахуванням інтересів Анкари.

Туреччина і США в серпні, після декількох місяців консультацій, досягли угоди про початок створення зони безпеки в Сирії на кордоні з Туреччиною.

Туреччина, яка бажає захистити кордони від курдських "Загонів народної самооборони", яких в Анкарі вважають терористичними, хоче, щоб зона безпеки йшла на 30 - 40 км вглиб території Сирії. Крім того, Туреччина наполягає на тому, щоб всі сили "Загонів народної самооборони" були виведені з цієї зони, а їх об'єкти зруйновані.