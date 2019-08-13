1 вересня 2006 року в Криму почав працювати перший у світі кримськотатарський телевізійний канал АТР.

Телеканал почав мовлення на 27 ефірному каналі в Сімферополі. У 2011 році в АТР інвестував бізнесмен Ленур Іслямов, передає Gazeta.ua

У 2012 році канал вийшов на цілодобове мовлення на супутнику Astra. Число співробітників збільшилася з 30 до 200. Аудиторія телеканалу склала близько 5 млн телеглядачів.

У січні 2013 року АТР відкрив корпункт у Києві. У 2013 році ATR зняв свій перший художній фільм "Хайтарма" про геноцид кримських татар.

Після окупації Криму телеканал виступив за єдність з Україною. Влада РФ не надали каналу реєстрацію.

17 червня 2015 телеканал відновив мовлення з Києва. У Криму канал доступний тільки по супутниковому телебаченню.

Лідери кримських татар закликали президента Володимира Зеленського порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії в анексованому Росією Криму.

З такою пропозицією на зустрічі з президентом виступили лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров.