Запрацював кримськотатарський телеканал
|16:41 01.09.2019
|Крым
1 вересня 2006 року в Криму почав працювати перший у світі кримськотатарський телевізійний канал АТР.
Телеканал почав мовлення на 27 ефірному каналі в Сімферополі. У 2011 році в АТР інвестував бізнесмен Ленур Іслямов, передає Gazeta.ua
У 2012 році канал вийшов на цілодобове мовлення на супутнику Astra. Число співробітників збільшилася з 30 до 200. Аудиторія телеканалу склала близько 5 млн телеглядачів.
У січні 2013 року АТР відкрив корпункт у Києві. У 2013 році ATR зняв свій перший художній фільм "Хайтарма" про геноцид кримських татар.
Після окупації Криму телеканал виступив за єдність з Україною. Влада РФ не надали каналу реєстрацію.
17 червня 2015 телеканал відновив мовлення з Києва. У Криму канал доступний тільки по супутниковому телебаченню.
Лідери кримських татар закликали президента Володимира Зеленського порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії в анексованому Росією Криму.
З такою пропозицією на зустрічі з президентом виступили лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров.
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