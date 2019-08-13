Чубаров: Меня удовлетворила позиция Зеленского по Крыму

16:21 01.09.2019   Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что он удовлетворен позицией Владимира Зеленского касательно деоккупации Крыма, продемонстрированной президентом во время визита в Варшаву.

Об этом Чубаров сообщил на своей странице в Facebook, передает ATR. 

«Во время нашей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась еще 9 августа 2019 года, я акцентировал его внимание на том, что <...> крымскотатарская поддержка его деятельности будет определяться, в том числе, по оценке того, насколько он будет сохранять и усиливать тему деоккупации Крыма в повестке дня украинского государства и его международных партнеров. Сегодняшний месседж президента Украины Владимира Зеленского о совместной позиции двух стран, представленный им во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, меня вполне удовлетворяет», — отметил глава Меджлиса.

В качестве примера Рефат Чубаров привел цитату Зеленского о необходимости усиливать санкции по отношению к РФ до момента полного восставновления территориальной целостности Украины.

«То есть до момента восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом, международные санкции против России должны только усиливаться. Здесь главное, чтобы мы как Украина выстояли под очередным безумным натиском России, который уже разворачивается по разным направлениям, а все члены ЕС были единодушны в такой позиции», — резюмировал Чубаров.

Напомним, что во время рабочего визита Владимира Зеленского в Варшаву президенты Украины и Польши выступили с совместным заявлением о том, что Донбасс и Крым должны вернуться под юрисдикцию Украины.



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