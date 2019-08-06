Анкара не планує відмовлятися від членства в НАТО - Ердоган
|08:21 01.09.2019
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара не збирається залишати Північноатлантичний альянс.
Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah, передає Укрінформ.
«Ми не маємо наміру відмовлятися ні від членства в НАТО, ні від своїх союзників»,— сказав турецький президент.
Раніше, купівля Туреччиною російської системи ППО С-400 викликала невдоволення США і НАТО.
Так, Вашингтон у відповідь на закупівлю російських систем відмовив Анкарі постачання американських винищувачів F-35 і неодноразово говорив про можливість введення санкцій.
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