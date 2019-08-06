Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара не збирається залишати Північноатлантичний альянс .

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah, передає Укрінформ.

«Ми не маємо наміру відмовлятися ні від членства в НАТО, ні від своїх союзників»,— сказав турецький президент.

Раніше, купівля Туреччиною російської системи ППО С-400 викликала невдоволення США і НАТО.

Так, Вашингтон у відповідь на закупівлю російських систем відмовив Анкарі постачання американських винищувачів F-35 і неодноразово говорив про можливість введення санкцій.