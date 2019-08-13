Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю

08:11 01.09.2019   Украина

Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю, польська сторона розраховує поставляти значні обсяги газу в Україну.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Dziennik.pl.

"У суботу канцелярія прем'єр-міністра (Польщі - ред.) підписала меморандум про газову співпрацю між Польщею, США і Україною", - йдеться в повідомленні.

Під час супутньої сконференції представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петер Наїмський зазначив, що можливість поставок газу в Україну з Польщі відкриється після розширення газового порту в Свіноуйсьце і будівництва газопроводу Baltic Pipe в 2022 році.

"В 2021 року ми зможемо постачати значні обсяги газу в Україну, це буде 6 мільярдів кубометрів на рік", - повідомив Наїмський.

Разом з тим він підкреслив, що це стане можливим після будівництва 110-кілометрової ділянки газопроводу в Україні, що дозволить доставляти блакитне паливо з Польщі.

"Ми - у Польщі - сподіваємося, що польсько-український проект інтерконектора вдасться завершити вчасно", - сказав адвокат.

Нагадаємо, раніше Президент Зеленський виступив за енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна.



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