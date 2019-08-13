В окупованому Криму зібрали пів мільйона рублів на штрафи активістам
|08:01 01.09.2019
|Крым
В анексованому Росією Криму продовжують збирати кошти на оплату штрафів, присуджених кримськотатарським активістам за липневі акції у Москві.
На щомісячному зібранні громадського руху "Кримська солідарність" 31 серпня зазначили, що в рамках акції "Кримський марафон" вже вдалося зібрати 580 тисяч рублів, повідомляє Укрінформ.
"Крім зібраної суми, є кошти з регіонів, які поки що не вдалося нам передати. Але я сподіваюся, що ми подужаємо ті штрафи, які було незаконно призначено нашому народові. Те, з яким завзяттям люди беруть участь в зборі коштів і у флешмобі, можна сказати, що це проблема не однієї людини, а проблема всього народу", - розповів координатор "Кримської солідарності" Сервер Чолакчік.
Завдяки цій сумі, буде оплачено штрафи 18 кримських татар, затриманих через акцію на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "групи Хізб ут-Тахрір" в липні цього року в Москві.
Суддя Таганського районного суду 29 липня призначила штрафи у розмірі 20 тисяч рублів. Затриманих оштрафували на загальну суму - 360 тисяч рублів.
Російська поліція 11 липня в Москві затримала 45 осіб, які прийшли під будівлю Верховного суду Росії підтримати фігурантів першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Активісти перебували під будівлею суду з плакатами "Наші діти не терористи", "Припиніть репресії в Криму".
Об'єднання "Кримська солідарність" запустило марафон зі збору коштів для оплати штрафів кримськотатарським активістам, які вийшли на акцію протесту у Москві.
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