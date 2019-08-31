В Одесі склали присягу курсанти військово-морських вишів. Серед них вперше є дівчата

14:51 31.08.2019   Украина

У п'ятницю, 30 серпня 2019 року, 40 курсантів Інституту Військово-морських сил і 25 курсантів відділення військової підготовки морехідного коледжу технічного флоту Одеської морської академії склали присягу на вірність українському народові.

Про це розповідає Еспресо.TV з посиланням на прес-центр ВМСУ.

"Сьогодні ви поклялись на вірність українському народу і поповнили нашу флотську сім`ю. Ваш вибір - пов’язати життя з морем, ми ж у свою чергу зробимо все можливе, щоб у вас попереду було добре майбутнє. У нас будуються сучасні кораблі і Військово-Морські Сили як ніколи потребують кваліфікованих спеціалістів, якими, я вірю, ви обов`язково станете. У добру путь!", - звернувся до першокурсників віце-адмірал Андрій Тарасов.

Протягом наступних п'яти років курсанти навчатимуться флотській справі та проходитимуть практику, зокрема на кораблях країн НАТО.

"До слова, окрім хлопців цього року вперше до флотських вишів вступили дівчата, які також склали присягу на вірність українському народу", - зазначається у повідомленні.

Ритуал завершився проходженням урочистим маршем та колективним фотографуванням. Близькі та рідні мали нагоду привітати військових моряків із важливим днем у їхньому житті.

 



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
11:41 30.08.2019
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
10:41 30.08.2019
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
13:20 29.08.2019
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
Всі новини країни
Россия Россия
20:41 30.08.2019
У Берліні серед білого дня убили відомого учасника російсько-чеченської війни і активного борця за незалежність Чечні
18:41 30.08.2019
МИД России прокомментировал начало работы новой Верховной Рады Украины
14:41 30.08.2019
Глава МЗС Франції переконує, що Росія - це Європа
21:00 29.08.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков учились уничтожать противника на предельно малых высотах
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 30.08.2019
Эрдоган: Турция и Россия прорабатывают тему Су-57
15:41 30.08.2019
Зеленський обговорив з Ердоганом його візит до РФ та засідання Стратегічної ради
12:41 30.08.2019
Турция отмечает 97-ю годовщину Великой победы
20:30 29.08.2019
Российский ракетный крейсер зашел с визитом в Алжир
Всі новини країни
Украина Украина
14:51 31.08.2019
В Одесі склали присягу курсанти військово-морських вишів. Серед них вперше є дівчата
14:31 31.08.2019
СБУ розслідує понад 60 епізодів через заходи суден у порти Криму
14:21 31.08.2019
Двох засуджених у “справі Хізб ут-Тахрір” етапують в колонію Ставропольського краю — адвокат
14:12 31.08.2019
У Севастополі чорнобильці скаржаться на погане медичне обслуговування
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд