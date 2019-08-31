У п'ятницю, 30 серпня 2019 року, 40 курсантів Інституту Військово-морських сил і 25 курсантів відділення військової підготовки морехідного коледжу технічного флоту Одеської морської академії склали присягу на вірність українському народові.

Про це розповідає Еспресо.TV з посиланням на прес-центр ВМСУ.

"Сьогодні ви поклялись на вірність українському народу і поповнили нашу флотську сім`ю. Ваш вибір - пов’язати життя з морем, ми ж у свою чергу зробимо все можливе, щоб у вас попереду було добре майбутнє. У нас будуються сучасні кораблі і Військово-Морські Сили як ніколи потребують кваліфікованих спеціалістів, якими, я вірю, ви обов`язково станете. У добру путь!", - звернувся до першокурсників віце-адмірал Андрій Тарасов.

Протягом наступних п'яти років курсанти навчатимуться флотській справі та проходитимуть практику, зокрема на кораблях країн НАТО.

"До слова, окрім хлопців цього року вперше до флотських вишів вступили дівчата, які також склали присягу на вірність українському народу", - зазначається у повідомленні.

Ритуал завершився проходженням урочистим маршем та колективним фотографуванням. Близькі та рідні мали нагоду привітати військових моряків із важливим днем у їхньому житті.