СБУ розслідує понад 60 епізодів через заходи суден у порти Криму
|14:31 31.08.2019
|Крым
Управління Служби безпеки України в АР Крим розслідує 61 епізод про порушення суднами правил в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію Криму.
Про це УНН повідомили у відповідь на запит у прокуратурі АР Крим.
"На даний час в провадженні слідчих СВ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим перебуває 4 кримінальних провадження, в яких розслідується 61 епізод про факти порушень суднами (понад 600) різних країн порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України - півострів Крим, процесуальне керівництво у яких здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, раніше у Мінінфраструктури повідомили, що з часу окупації півострова Росією їм вдалося зафіксувати понад 800 суден під прапорами інших країн, які заходили до портів Криму.
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