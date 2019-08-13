СБУ розслідує понад 60 епізодів через заходи суден у порти Криму

14:31 31.08.2019   Крым

Управління Служби безпеки України в АР Крим розслідує 61 епізод про порушення суднами правил в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Про це УНН повідомили у відповідь на запит у прокуратурі АР Крим.

"На даний час в провадженні слідчих СВ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим перебуває 4 кримінальних провадження, в яких розслідується 61 епізод про факти порушень суднами (понад 600) різних країн порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України - півострів Крим, процесуальне керівництво у яких здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, раніше у Мінінфраструктури повідомили, що з часу окупації півострова Росією їм вдалося зафіксувати понад 800 суден під прапорами інших країн, які заходили до портів Криму.



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