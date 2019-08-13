Двох засуджених у “справі Хізб ут-Тахрір” етапують в колонію Ставропольського краю — адвокат

14:21 31.08.2019   Крым

Двох фігурантів першої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” Енвера Мамутова і Ремзі Меметова, засуджених в Росії, етапують в колонію Ставропольського краю.

Про це повідомив адвокат Сергій Лєгостов в відеокоментарі на сторінці об’єднання “Кримська солідарність” в Facebook, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.

“Після етапування із СІЗО № 1 міста Ростов-на-Дону, приблизно протягом 10 діб, двоє з бахчисарайської четвірки Енвер Мамутов і Ремзі Меметов були знайдені в місті П’ятигорську Ставропольського краю, і вчора надійшла інформація, що вони спрямовані для відбування покарання в колонію № 11 Ставропольського краю”, — сказав адвокат.

Він додав, що засуджених кримчан мають намір відвідати українські консули.

Нагадаємо, 12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації “Хізб ут-Тахрір”, визнаної в Росії терористичною.

У грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова — до 9 років колонії суворого режиму.

Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на “політично вмотивований характер” кримінальної справи.

11 липня Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам справи. Енверу Мамутову призначили покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув’язнення, Ремзі Меметову, Рустему Альбітарову, Зеврі Абсеітову — 8 років 9 місяців позбавлення кожному.



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