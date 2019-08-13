У Севастополі ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та ветерани-ядерники провели збори з нагоди 70-річчя випробування першої атомної бомби, що була виготовлена ще в радянські часи.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реаліі, ветерани скаржилися на російський окупаційний уряд Севастополя і погане медичне обслуговування, передає УНН.

“У цій країні ми повинні всього добиватися. До кабінету не запросять і не дадуть. Ти повинен довести, що ти не козел, що ти ліквідатор, ядерник”, — поскаржився учасник ядерних випробувань на Новій Землі Анатолій Борисов.

Керівник громадської організації “Союз „Чорнобиль“ Севастополь” Анатолій Олійник обурився також станом медицини в місті.

“У нас чиновницькі бар’єри, хамство в лікарні. У 14-му році ще нормально було, в 15-му наїхали з материка молоді, борзі, лікарі не вміють лікувати, чиновники не знають своєї роботи. У лікарню не покладуть. У нас помер недавно активіст, при розтині виявилося, що лікували не від того”, — сказав Анатолій Олійник.

Представники російської окупаційної влади Севастополя на збори не з’явилися. Місцеві ЗМІ також були відсутні.

Коментарів департаменту охорони здоров’я міста на даний момент немає.

29 серпня 1949 року на Семипалатинському полігоні в радянському Казахстані пройшли перші випробування ядерної бомби.

Нагадаємо, в Україні посилено моніторинг радіації після вибуху на полігоні в Росії.