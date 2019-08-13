У Севастополі чорнобильці скаржаться на погане медичне обслуговування
|14:12 31.08.2019
|Крым
У Севастополі ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та ветерани-ядерники провели збори з нагоди 70-річчя випробування першої атомної бомби, що була виготовлена ще в радянські часи.
Як повідомляє кореспондент Крим.Реаліі, ветерани скаржилися на російський окупаційний уряд Севастополя і погане медичне обслуговування, передає УНН.
“У цій країні ми повинні всього добиватися. До кабінету не запросять і не дадуть. Ти повинен довести, що ти не козел, що ти ліквідатор, ядерник”, — поскаржився учасник ядерних випробувань на Новій Землі Анатолій Борисов.
Керівник громадської організації “Союз „Чорнобиль“ Севастополь” Анатолій Олійник обурився також станом медицини в місті.
“У нас чиновницькі бар’єри, хамство в лікарні. У 14-му році ще нормально було, в 15-му наїхали з материка молоді, борзі, лікарі не вміють лікувати, чиновники не знають своєї роботи. У лікарню не покладуть. У нас помер недавно активіст, при розтині виявилося, що лікували не від того”, — сказав Анатолій Олійник.
Представники російської окупаційної влади Севастополя на збори не з’явилися. Місцеві ЗМІ також були відсутні.
Коментарів департаменту охорони здоров’я міста на даний момент немає.
29 серпня 1949 року на Семипалатинському полігоні в радянському Казахстані пройшли перші випробування ядерної бомби.
Нагадаємо, в Україні посилено моніторинг радіації після вибуху на полігоні в Росії.
Ще на цю тему:
Мінінфраструктури: понад 800 іноземних суден заходили в порти Криму за час окупації
"Суд" подтвердил расторжение договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму
Родичі українських військовополонених моряків повертаються додому
Чубаров просить Захід визнати Росію терористичною державою
Прокурор Тедеев: Из Крыма выехал 51 прокурор, хотя на момент аннексии там работало около 2 тыс. сотрудников прокуратуры
Крымэнерго ищет подрядчика для завершения II этапа строительства заходов на Симферопольскую ТЭС
Микола Полозов попросив адвоката "кримських дезертирів" утримуватися від недоречних коментарів щодо обміну
Меджлис крымскотатарского народа выступил с открытым обращением к народным депутатам IX созыва
Процес обміну ще триває - Офіс Президента
У ніч на 30 серпня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією