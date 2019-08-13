Родичі українських військовополонених моряків, яких незаконно утримують у Росії, повертаються із Києва додому.

Про це Громадському повідомив батько полоненого Василя Сороки Віктор.

За його словами, з ними у Києві поспілкувалися особи, які мають відношення до процесу обміну та повідомили, що процес ще триває і ймовірно буде вирішений впродовж наступного тижня.

«Батькам сказали, що процес йде, але треба ще трохи почекати. Найближчим часом нам перетелефонують та скажуть. Ще питання вперлося в те, що президент має помилувати тих, хто в наших тюрмах сидять. От як буде інформація на сайті президента, що їх помилували, то вже буде час. Тоді день, два», — сказав Віктор Сорока.

Останніми днями активно обговорюється тема можливого обміну ув'язнених між Україною та Росією.

Так, 22 серпня РБК з посиланням на джерела повідомляло, що Росія та Україна домовились обміняти ув’язнених з обох сторін за формулою «33 на 33».

23 серпня Зеленський сказав, що розраховує на результати щодо обміну ув'язнених між Росією й Україною найближчими днями.

21 серпня російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела повідомило, що п'ятьох українських політв'язнів перевезли в Москву і готуються видати Україні. Також російське «видання КоммерсантЪ» 21 серпня повідомило, що українських моряків готують до обміну.

У московському СІЗО «Лефортово» підтвердили, що до них перевели п'ятьох українських політв'язнів — Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Романа Сущенка.

Раніше у «Лефортово» прийняли передачі для політв’язнів Романа Сущенка, Євгена Панова й Олексія Сизоновича. Також у СІЗО прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

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