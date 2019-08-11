З 2014 року до портів в тимчасово окупованому Криму зайшло щонайменше 868 суден під іноземними прапорами. Проте ця інформація не є повною.

Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Міністерстві інфраструктури.

"Інформуємо, що за наявною інформацією станом на 11.08.2019 відомо про 868 суден під іноземними прапорами, які заходили в закриті морські порти та термінали на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - повідомили у відомстві.

Водночас у міністерстві зауважили, що передача звітної інформації, яку раніше отримувало міністерство від кримських морських портів, та відповідно і її моніторинг не проводиться.

"Слід відмітити, що єдина можливість отримання Мінінфраструктури інформації, що стосується іноземних суден, які здійснювали заходи до закритих кримських морських портів – це моніторинг навігаційної системи (моніторинг радіочастотних сигналів автоматичною ідентифікаційною системою - АІС), яку в свою чергу Мінінфраструктури отримує від підвідомчих підприємств та установ.

Фактично така інформація обмежується фіксацією заходження до закритих морських портів тимчасово окупованої території України суден під іноземним/українським прапором, обладнаними такою системою АІС", - йдеться у відповіді.

Водночас, інформація зі станцій, які розташовані в окупованому Криму, не надходить до міністерства.

"… дані щодо руху суден у зазначеному регіоні фіксуються станціями, які розташовані на материковій частині України. Таким чином зазначена інформація є неповною і обсяг її надходження сильно залежить від погодних умов (обмеженість охоплення материкових стаyцій АІС) та потребує перевірки", - пояснили у міністерстві.

У відповіді зазначається, що отримана інформація направляється до ГПУ, Держприкордонслужби, СБУ, Мін'юсту та МЗС.

Нагадаємо, африканське судно оштрафували за незаконне перебування у Криму.