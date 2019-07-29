Ймовірно Кремль чекає новий мегаскандал, подібний до справи Скрипалів. Цього разу в Німеччині. У Берліні серед білого дня убили Зелімхана Хангошвілі - відомого учасника російсько-чеченської війни і активного борця за незалежність Чечні, уродженеця Панкісскої ущелини в Грузії. Вбивця з Росії попався.

Зі статті в Шпігелі: "У федеральному уряді за цією справою посилено стежать від вихідних, так як це може бути замовлене розвідкою вбивство, передає Gazeta.ua.

"Якщо виявиться, що за цим фактом стоїть Росія, у нас буде друга справа Скрипаля з усіма наслідками", - зазначило джерело зі сфери безпеки. Навіть в Міністерстві закордонних справ високопоставленим чиновникам здається, що справа може мати величезну політичну вибухову силу. Тому необхідне якнайшвидше розслідування".

"Вбивство громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна, швидше за все, вчинене на замовлення іноземних спецслужб. Про це повідомляє журнал Der Spiegel.

Після замаху Хангошвілі поїхав в Україну, де співпрацював з місцевими спецслужбами і "продовжував боротися проти впливу Москви"

Слідство вважає, що Хангошвілі могли вбити через його професійну діяльність. Зокрема, на користь цієї версії говорить той факт, що раніше Хангошвілі працював в антитерористичному відділі МВС Грузії і в 2012 році брав участь у військовій операції проти дагестанських ісламістів в ущелині Лопота. Після пережитого замаху Хангошвілі поїхав в Україну, де співпрацював з місцевими спецслужбами і "продовжував боротися проти впливу Москви", зазначає Der Spiegel. Після другого замаху він переїхав до Німеччини.

Також, за даними Der Spiegel, підозрюваний у вбивстві Хангошвілі 49-річний громадянин Росії прибув до Німеччини незадовго до злочину і вжив заходів для того, щоб швидко покинути країну.

У Берліні був наплив підозрілих осіб із Росії

Зелімхан Хангошвілі був застрелений 23 серпня в одному з берлінських парків в районі Моабит. Злочинець наблизився до нього на велосипеді, вистрілив у голову з пістолета з глушником і спробував сховатися. Невдовзі за підозрою в скоєнні вбивства поліція затримала 49-річного росіянина". (Лента ру).

Характерно, що останнім часом у Берліні був наплив підозрілих осіб із Росії, які намагалися втертися в довіру до російських опозиціонерів-емігрантам і чеченської діаспори. Були і певні попередження щодо можливих ексцесів. Більше сказати не можу.