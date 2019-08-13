Адвокат политзаключенного Эмир-Усеина Куку Сергей Локтев утверждает, что сотрудники ФСБ сфальсифицировали часть доказательств об его участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом стало известно 29 августа в ходе судебного заседания, где проводился осмотр ноутбука Куку, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

В Северо-Кавказском окружном военном суде проходил осмотр компьютера Эмир-Усеина Куку, в ходе которого была обнаружена папка, которой не было при его изъятии после обыска в апреле 2014 года.

"Обыск в доме Куку проводился с 8 до 11 часов утра. После 11 часов утра ноутбук был изъят при понятых и упакован. Силовики в этот же день с 12 часов дня начали осмотр этого ноутбука уже в здании оперативного отдела ФСБ по Севастополю. К тому моменту на рабочем столе ноутбука этой папки еще нет. Позже ноутбук передают в следственный отдел ФСБ по Симферополю. Там в период с 17 по 18 мая 2016 года снова проводится его осмотр и чудесным образом на рабочем столе компьютера обнаруживается папка под названием «принтскрин». В этой папке находятся еще восемь папок", – рассказал Локтев.

Отмечается, что согласно свойствам файлов, они были созданы 20 апреля 2014 года в период с 13:00 до 14:00, то есть после того как ноутбук был изъят. Суд отказал защите в допросе оперативного сотрудника ФСБ Александра Компанийцева, который проводил обыск в доме Куку, а также понятых, которые при этом присутствовали. Кроме того суд отказался проводить даже техническую экспертизу данного компьютера.

Напомним, что Эмир-Усеина Куку, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова обвиняют в участии, запрещенной на территории Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир". Им инкриминируют статью 205.5 Уголовного Кодекса РФ ("организация деятельности террористической организации и участие в ней"). Позже им начали вменять ст. 278 УК РФ ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти").