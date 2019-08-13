В четверг, 29 августа, 21-й арбитражный апелляционный "суд" в Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" с ссылкой на архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр

По словам архиепископа, заседание прошло без адвоката и рассмотрения дополнительных документов, поданных в "суд".

"Суд вчера (29 августа – КР) состоялся и оставил решение в силе. То есть решение арбитражного суда апелляционный суд оставил в силе. Заседание прошло без адвоката и рассмотрения дополнительных документов, что были поданы в суд. Исходя из того, что происходило, можно понять, что решение суда было записано заранее. Суд просто формально, в очередной раз, зачитал постановление", – сказал архиепископ Климент.

Напомним, что в июле 2019 года так называемое Министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало "ремонт" помещений Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе, в результате которого, по словам архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, имущество церкви было "разграблено и разломано".

6 августа 2019 года управление Крымской епархии Православной церкви Украины обжаловало решение Арбитражного "суда" Крыма по иску "Минимущества Крыма" о досрочном расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.