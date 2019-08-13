После заявлений в соцсетях, появлении сообщений в прессе об ухудшении ситуации в Армянске, после остановки цеха на «Крымском титане» оккупационный «министр экологии республики Крым» Геннадий Нараев решил лично провести экспертизу.

В лучших традициях советской показухи министр экологии произвел пробы атмосферного воздуха в Армянске в ночь с 29 на 30 августа, передает Флот 2017.

Вот что он написал в ФБ: «По результатам замеров, проведенных ГАУ РК «Центр лабораторного анализа и технических измерений», концентрация загрязняющих веществ оказалась ниже предела обнаружения: концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 мг/куб.м, концентрация диоксида серы – менее 0,03 мг/куб.м. Таким образом, концентрация загрязняющих веществ в ночное время суток ниже концентрации, которая фиксируется в дневное время суток. Причины для беспокойства отсутствуют».

Также он попросил граждан не доверять СМИ:

«Прошу ситуацию о состоянии атмосферного воздуха городского округа Армянск мониторить на сайтах органов государственной власти и местного самоуправления и официальных страницах в социальных сетях и не доверять изданиям, искажающим данные и преследующим сенсации».

Местные жители больше доверяют своим ощущениям,а не заверениям так называемого министра экологии:

