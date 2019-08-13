Министр экологии оккупантов устроил показуху с пробами воздуха в Армянске
|19:41 30.08.2019
|Крым
После заявлений в соцсетях, появлении сообщений в прессе об ухудшении ситуации в Армянске, после остановки цеха на «Крымском титане» оккупационный «министр экологии республики Крым» Геннадий Нараев решил лично провести экспертизу.
В лучших традициях советской показухи министр экологии произвел пробы атмосферного воздуха в Армянске в ночь с 29 на 30 августа, передает Флот 2017.
Вот что он написал в ФБ: «По результатам замеров, проведенных ГАУ РК «Центр лабораторного анализа и технических измерений», концентрация загрязняющих веществ оказалась ниже предела обнаружения: концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 мг/куб.м, концентрация диоксида серы – менее 0,03 мг/куб.м. Таким образом, концентрация загрязняющих веществ в ночное время суток ниже концентрации, которая фиксируется в дневное время суток. Причины для беспокойства отсутствуют».
Также он попросил граждан не доверять СМИ:
«Прошу ситуацию о состоянии атмосферного воздуха городского округа Армянск мониторить на сайтах органов государственной власти и местного самоуправления и официальных страницах в социальных сетях и не доверять изданиям, искажающим данные и преследующим сенсации».
Местные жители больше доверяют своим ощущениям,а не заверениям так называемого министра экологии:
Ще на цю тему:
В аннексированном Крыму отремонтируют причал за 174,7 млн руб.
В аннексированном Крыму закрыли ещё восемь пляжей для купания
Завод «Титан» на севере оккупированного Крыма остановил работу цеха из-за очередного выброса
Больше половины туристов приехали в оккупированный Крым на автомобилях и мотоциклах
Керченский рыбколхоз разорится, так и не дождавшись замены "Норду"
Оккупанты из-за долгов не пустили за границу 25 тысяч крымчан
В Крыму выявлен случай заболевания лихорадкой Западного Нила
Оккупированный Крым побил рекорд по росту ипотечного долга
Незаконные раскопки: Археологи нашли в Крыму редкое захоронение сарматского младенца
Оккупанты продают кинотеатр в Алуште за 44 млн рублей
Оккупированный Судак сидит без света и воды, а форум «Таврида» планирует расширять свою инфраструктуру