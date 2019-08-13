Причал в оккупированной Алупке недалеко от Воронцовского дворца будет отремонтирован за 174,7 млн рублей.

Об этом сообщили в "министерстве" транспорта оккупированного Крыма, передает PortNews.

Ремонт должны были провести еще в 2017 году в рамках ФЦП, но подрядчик не выполнил необходимый объем работ, в связи с чем контракт был расторгнут.

Теперь работы будут проведены за счет средств "республиканского" бюджета. Подрядчик уже определен путем конкурса.

Проектная документация готова и проходит согласование в Главгосэкспертизе.