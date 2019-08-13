В аннексированном Крыму отремонтируют причал за 174,7 млн руб.
|19:21 30.08.2019
|Крым
Причал в оккупированной Алупке недалеко от Воронцовского дворца будет отремонтирован за 174,7 млн рублей.
Об этом сообщили в "министерстве" транспорта оккупированного Крыма, передает PortNews.
Ремонт должны были провести еще в 2017 году в рамках ФЦП, но подрядчик не выполнил необходимый объем работ, в связи с чем контракт был расторгнут.
Теперь работы будут проведены за счет средств "республиканского" бюджета. Подрядчик уже определен путем конкурса.
Проектная документация готова и проходит согласование в Главгосэкспертизе.
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