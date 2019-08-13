В аннексированном Крыму закрыли ещё восемь пляжей для купания
|19:01 30.08.2019
|Крым
На восьми пляжах в аннексированных Крыму и Севастополе обнаружили положительные пробы морской воды на микробиологические показатели и временно запретили купание на этих территориях.
Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора, передает ИА REGNUM.
«Восемь проб не соответствовали требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям в Алуште, Севастополе, Ленинском и Бахчисарайском районах. По данным фактам вынесены постановления о временном ограничении купания», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды на пяти пляжах Севастополя — «Мыс Хрустальный», «Городской», «Мраморный», «Парк Победы», «Омега» — не соответствуют требованиям санитарных правил. Сейчас они временно закрыты для купания.
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