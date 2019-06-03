МИД России прокомментировал начало работы новой Верховной Рады Украины
|18:41 30.08.2019
|Россия
Работу Верховной Рады Украины нового созыва и избранного ею Кабинета министров страны ещё предстоит оценить по их практическим шагам.
Об этом говорится в распространённом 30 августа комментарии МИД России, передает ИА REGNUM.
Отмечается, что в Москве внимательно наблюдают за происходящими в Украине процессами и рассчитывают, что «новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны».
«Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне Верховная Рада IX созыва на первом заседании избрала руководство парламента и утвердила новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком.
Кроме этого, парламентарии назначили новых руководителей СБУ и Генеральной прокуратуры, а также успели принять в первом чтении поправки в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.
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