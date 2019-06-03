Работу Верховной Рады Украины нового созыва и избранного ею Кабинета министров страны ещё предстоит оценить по их практическим шагам.

Об этом говорится в распространённом 30 августа комментарии МИД России, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что в Москве внимательно наблюдают за происходящими в Украине процессами и рассчитывают, что «новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны».

«Оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне Верховная Рада IX созыва на первом заседании избрала руководство парламента и утвердила новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком.

Кроме этого, парламентарии назначили новых руководителей СБУ и Генеральной прокуратуры, а также успели принять в первом чтении поправки в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.