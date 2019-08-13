Чубаров просить Захід визнати Росію терористичною державою
|18:21 30.08.2019
|Крым
Лідери демократичних держав зобов'язані визнати Росію терористичною державою.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає лідерів демократичних країн визнати Росію "терористичною державою".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.
Про це Чубаров заявив у Міжнародний день зниклих без вести людей.
"Так, ми знаємо, що в реальному житті об'єктивно існують безліч причин безслідного зникнення людей, але в нашому випадку ми говоримо, насамперед, про людей, насильно викрадених і зниклих без вести на території тимчасово окупованої Росією Криму. Лідери демократичних держав зобов'язані набратися сміливості і відкрито визнати Росію терористичною державою, яка організовує по всьому світу викрадення і вбивства людей, в тому числі і особливо на окупованих нею територіях України", - написав Чубаров.
Ще на цю тему:
Мінінфраструктури: понад 800 іноземних суден заходили в порти Криму за час окупації
"Суд" подтвердил расторжение договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму
Родичі українських військовополонених моряків повертаються додому
Прокурор Тедеев: Из Крыма выехал 51 прокурор, хотя на момент аннексии там работало около 2 тыс. сотрудников прокуратуры
Крымэнерго ищет подрядчика для завершения II этапа строительства заходов на Симферопольскую ТЭС
Микола Полозов попросив адвоката "кримських дезертирів" утримуватися від недоречних коментарів щодо обміну
Меджлис крымскотатарского народа выступил с открытым обращением к народным депутатам IX созыва
Процес обміну ще триває - Офіс Президента
У ніч на 30 серпня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією