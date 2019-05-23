Ранее выделенного на спасение "Севморпорту" - оказалось недостаточно

18:01 30.08.2019   Крым

"Власти" оккупированного Севастополя планируют увеличить субсидию ГУП «Севморпорт» в размере 54 миллиона рублей ещё на 4 миллиона 26 тысяч.

Об этом стало известно на заседании правительства города 29 августа, передает ForPost.

 Однако основная часть средств, пойдёт на оплату долгов "ГУПа" – по налогам и за аренду причалов.



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