Ранее выделенного на спасение "Севморпорту" - оказалось недостаточно
|18:01 30.08.2019
|Крым
"Власти" оккупированного Севастополя планируют увеличить субсидию ГУП «Севморпорт» в размере 54 миллиона рублей ещё на 4 миллиона 26 тысяч.
Об этом стало известно на заседании правительства города 29 августа, передает ForPost.
Однако основная часть средств, пойдёт на оплату долгов "ГУПа" – по налогам и за аренду причалов.
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