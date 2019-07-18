Анкара и Москва приступили к обсуждению возможной закупки Турцией новейших российских истребителей Су-57, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Соответствующие ведомства Турции и России прорабатывают тему Су-57»,— цитирует слова главы Турции Анатолийское агентство новостей, передает Коммерсантъ.

«Если США сохранят нынешнюю позицию по вопросу F-35, мы будем смотреть вперед в будущее»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Днем ранее господин Эрдоган заявил, что не исключает покупки российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

Отмена поставок американских истребителей связана с турецкими закупками российских систем С-400, наличие которых, как считает НАТО, несовместимо с использованием самолетов F-35.

Российская госкорпорация «Ростех» уже заявила о готовности «проработать поставки» в Турцию Су-35.

Во время авиасалона МАКС-2019 президент Турции спрашивал президента России Владимира Путина, можно ли приобрести Су-57, на что господин Путин ответил: «Можете купить»