Эрдоган: Турция и Россия прорабатывают тему Су-57
|17:41 30.08.2019
|Турция
Анкара и Москва приступили к обсуждению возможной закупки Турцией новейших российских истребителей Су-57, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Соответствующие ведомства Турции и России прорабатывают тему Су-57»,— цитирует слова главы Турции Анатолийское агентство новостей, передает Коммерсантъ.
«Если США сохранят нынешнюю позицию по вопросу F-35, мы будем смотреть вперед в будущее»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Днем ранее господин Эрдоган заявил, что не исключает покупки российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.
Отмена поставок американских истребителей связана с турецкими закупками российских систем С-400, наличие которых, как считает НАТО, несовместимо с использованием самолетов F-35.
Российская госкорпорация «Ростех» уже заявила о готовности «проработать поставки» в Турцию Су-35.
Во время авиасалона МАКС-2019 президент Турции спрашивал президента России Владимира Путина, можно ли приобрести Су-57, на что господин Путин ответил: «Можете купить»
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