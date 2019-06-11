ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» (ПОНП) призвало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провести открытый конкурс на управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», передают Порты Украины.

«Мы не требуем преференций для себя, мы хотим открытого публичного конкурса с профессиональными требованиями и привлечением максимального количества участников, что обеспечит дальнейшую эффективную и безопасную эксплуатацию Херсонской нефтеперевалки», - сказал врио директора ПНОП Ярослав Ковалевский на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Ранее подконтрольная структурам беглого Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением суда была передана в управление ГП «ПОНП». В конце июля 2019 года Киевский районный суд Одессы передал недвижимое имущество нефтеперевалки в управление АРМА.

Советник ООО «Юридическая компания «Финкорд интелидженс» Андрей Гевко подверг сомнению открытость проведенной АРМА процедуры отбора управителя перевалкой. «Хочу обратить внимание, что АРМА объявляет публичные конкурсы в аналогичных случаях. В то же время, в данном случае, они почему-то конкурс на управителя имуществом решили не объявлять», — сказал эксперт.

Юрист также обратил внимание, что еще за четыре дня до заключения договора с малоизвестным ООО «Вествайт Трейд» о передаче ему в управление перевалки сроком на пять лет, АРМА в сообщении о закупке услуг по оценке указало это общество управителем Херсонского комплекса. «Таким образом, фактически еще до подписания контракта АРМА уже признала эту компанию управителем», — отметил он.

По его словам, ГП «ПОНП» оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы и оспорить это решение в судебном порядке. «Мы хотели бы, чтобы АРМА провела публичный конкурс, пригласила всех игроков рынка, которые имеют опыт в управлении нефтеперевалочным бизнесом и нефтебазами (…) Дайте, в том числе, возможность государственному предприятию ПОНП принять участие в этом конкурсе», — добавил Гевко.

Согласно договору, подписанному 23 августа, Херсонский нефтеперевалочный комплекс передан в управление ООО «Вествайт Трейд» на пятилетний срок. По условиям договора, частная компания оставляет 80% выручки предприятия, 20% предназначены АРМА. При этом АРМА отказалось раскрывать критерии выбора нового управляющего нефтеперевалкой и процедуру проведения отбора. АРМА также отказалось пояснить, почему конкурс публично не анонсировался в отличие от других аналогичных конкурсов.

ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» находится в ведении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Доход госкомпании в 2018 году составил 27,775 млн грн. В 2018 году предприятие перевалило 136 тыс. тонн импортных нефтепродуктов.