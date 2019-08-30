Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
|16:41 30.08.2019
|Грузия
Міністерство закордонних справ Грузії закликало Російську Федерацію припинити незаконні дії у зв'язку з нагнітанням ситуації біля села Чорчана, розташованого на території, контрольованій владою Грузії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Грузия Online".
"Міністерство закордонних справ висловлює тривогу через мобілізацію військової техніки і персоналу окупаційними силами біля лінії окупації поблизу від села Чорчана", - йдеться у заяві.
Тбілісі підкреслює: такі деструктивні дії, як і неприйнятні заяви керівництва окупаційного режиму, є черговою провокацією, "що ще більше обтяжує сферу безпеки, і має на меті дестабілізацію обстановки".
МЗС закликає Російську Федерацію припинити такі незаконні дії, виконати взяті на себе міжнародні зобов'язання, зокрема угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, поважати суверенітет і територіальну цілісність Грузії.
Грузія також просить міжнародне співтовариство належним чином відреагувати на незаконні дії на лінії окупації, "і вжити відповідних заходів, щоб зупинити їх".
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