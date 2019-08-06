Фонд “Авіакатастрофа”, який представляє велику групу рідних жертв катастрофи МН17, закликав прем'єр-міністра Малайзії Махатхіра Мохамада утриматися від гучних заяв щодо розслідування трагедії та поширення інформації, що не відповідає дійсності.

Про це йдеться у листі, який родичі жертв катастрофи МН17 ексклюзивно передали кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Ми, на жаль, мусимо зробити висновок, що Ви як прем'єр-міністр Малайзії постійно ставите під сумнів незалежність розслідування міжнародної Спільної слідчої групи (JIT)... Своїми заявами Ви намагаєтеся посилювати розбіжності, сіяти сумніви, ба більше, Ви, безумовно, не берете до уваги інтереси рідних загиблих", - йдеться у листі.

Автори листа наголошують, що заяви прем'єр-міністра призводять до нерозуміння щодо позиції уряду Малайзії, представники якої також входять до міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), разом із представниками Нідерландів, України, Бельгії та Австралії.

Написати листа особисто голові малайзійського уряду родичі жертв вирішили після конференції, присвяченої МН17, що відбулася 17 серпня в Малайзії. Тоді три неурядові організації - Малайзійський фонд глобального миру, Міжнародний рух за справедливий світ і Центр глобальних досліджень - закликали перенести судовий процес, який має відбутися у березні 2020 року. За їхніми словами, в доповіді JIT немає відповідей "на багато дуже важливих питань".

"З огляду на особи доповідачів та публікації після конференції, складається враження, що конференція мала на меті дискредитувати розслідування та висновки JIT", - зазначають автори листа.

Як повідомлялося раніше, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно заявили про відповідальність Росії за катастрофу малайзійського літака рейсу МН17.

19 червня 2019 року були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких Міжнародна спільна слідча група назвала причетними до збиття "боїнга". Також вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року. Тоді на прес-конференції був присутній і представник Малайзії, який не говорив про сумніви щодо результатів розслідування.

Натомість, прем'єр-міністр Малайзії неодноразово висловлював сумніви щодо об’єктивності очолюваного Нідерландами розслідування трагедії і продовжує наполягати на відсутності переконливих доказів того, що Росія має нести відповідальність за катастрофу.