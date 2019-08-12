В Севастополе «суд» оштрафовал верующих за пение и молебен в парке

16:01 30.08.2019   Крым

Крымская правозащитная группа (КПГ)  в августе 2019 года зафиксировала 3 новых административных дела в отношении религиозных организаций Крыма и их участников по ст. 5.26 КоАП РФ за «незаконную» миссионерскую деятельность. Как минимум в двух из них вынесены постановления о назначении наказания в виде штрафов.

Оба документа есть в распоряжении КПГ. 

Из постановления мирового судьи «Ленинского судебного района» Севастополя следует, что 1 июня 2019 года в Севастополе, в парке им. 60-летия СССР сторонники «Международного общества сознания Кришны» провели публичное мероприятие «харинама» (пение мантр). 

В постановлении также сказано, что организаторы «молебна кришнаитов» официально уведомили  власти Севастополя и полицию о намерении провести публичное мероприятие в парке, указали количество участников до 20 человек. Запрета на проведение этого мероприятия не получили. 

Однако после проведения мероприятия  председатель «Союза общественно-экспертного совета Севастополя» Людмила Машковская написала донос в «Центр по противодействию экстремизму УМВД РФ» по г. Севастополь (Центр Э) с требованием «принятия мер по недопущению публичного молебна кришнаитов».  

19 июля сотрудники Центра Э составили протоколы на членов «Международного общества сознания Кришны» А. Крамаренко и А. Сонина по ст. 5.26 КоАП РФ.  Формальной причиной послужило отсутствие у них документов, подтверждающих право на осуществление миссионерской деятельности. 

6 августа «мировой судья Ленинского судебного района» Севастополя Екатерина Селивёрстова оштрафовала каждого из них на 5000 рублей.

Участники мероприятия опубликовали в группе «Севастопольского Общества Сознания Кришны» в социальной сети «ВКонтакте» короткое видео, снятое 1 июня, на котором видно, что кришнаиты сидят на траве в парке и поют песни.

Крымская правозащитная группа регулярно фиксирует, как российские власти оккупированного Крыма систематически нарушают свободу вероисповедания. В отчете  КПГ «Свобода религии и убеждений в Крыму представлены факты нарушений гражданских прав за четыре года российской аннексии полуострова.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отмечает, что за время оккупации Крыма почти все религиозные общины и организации подверглись притеснениям, ограничениям, преследованиям, кроме церкви Московского патриархата.

 



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