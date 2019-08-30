Зеленський обговорив з Ердоганом його візит до РФ та засідання Стратегічної ради

15:41 30.08.2019   Турция

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, у ході якої лідери обговорили плани щодо проведення у Києві до кінця року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише сайт президента України.

"Сторони підкреслили налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять обопільний інтерес", - йдеться у заяві.

"Президент Туреччини поінформував про результати свого нещодавнього візиту до РФ. У цьому контексті турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України", - додали у Зеленського.

7 серпня за підсумками переговорів із Зеленським у Анкарі Ердоган заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.



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