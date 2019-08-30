Зеленський обговорив з Ердоганом його візит до РФ та засідання Стратегічної ради
|15:41 30.08.2019
|Турция
Президент України Володимир Зеленський 29 серпня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, у ході якої лідери обговорили плани щодо проведення у Києві до кінця року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише сайт президента України.
"Сторони підкреслили налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять обопільний інтерес", - йдеться у заяві.
"Президент Туреччини поінформував про результати свого нещодавнього візиту до РФ. У цьому контексті турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України", - додали у Зеленського.
7 серпня за підсумками переговорів із Зеленським у Анкарі Ердоган заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.
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