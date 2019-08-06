Украинские экипажи катеров типа «Айленд» завершили очередной этап обучения в США: прошли подготовку по борьбе за живучесть, по эксплуатации энергетических систем, а также по навигации и связи.

Об этом сообщает «АрмияInform», передает Флот 2017.

Начальник курса подготовки экипажей Береговой охраны США высоко оценил профессиональный уровень украинских моряков:

«До окончания тренировки остается еще две недели, но важнейшие цели уже достигнуты. Личный состав отработал борьбу за живучесть катера с имитацией повреждений в соответствии со стандартами Береговой охраны США и успешно с этим справился. Личный состав механической части может самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы, проводить обслуживание механизмов во время стоянки катеров в г. Балтимор штата Мэриленд. На ходовом мостике, расчеты главного командного пункта успешно усвоили современные электронно-картографические навигационно-информационные системы, радары, и доказали это на практике во время плавания в Чесапикском заливе. Сейчас экипажи сосредоточены на более сложных задачах, касающихся маневрирования во время подъема на борт маломерных быстроходных катеров «Zodiac» на ходу, а также приготовлении катеров к отправке в Украину».

Украинские моряки сдавали тестирование по навигации и картографии, по результатам которых получили очень высокие оценки. И так по всем направлениям подготовки.