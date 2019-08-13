Оккупанты десантировались с вертолетов на полигоне Опук в Крыму

15:01 30.08.2019   Крым

20 вертолетов Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа обеспечили высадку десанта мотострелковых соединений оккупационного флота на полигоне Опук в Крыму в рамках двустороннего командно-штабного учения.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот 2017.

«Десантирование личного состава осуществлялось по штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств», – говорится в сообщении.

Высадка десанта проходила под прикрытием боевого вертолета Ми-28Н «Ночной охотник».

Отметим, что с 26 по 31 августа оккупанты проводят командно-штабные учения в оккупированном Крыму, а также в Астраханской и Ростовской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, при участии 8 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и 60 вертолетов, более 100 танков и до 10 кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.  

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах

Напомним, 4-я армия ВВС и ПВО - это оперативное объединение ВВС России. После аннексии крымского полуострова РФ в июне 2014 г. в состав армии незаконно включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя

В настоящее время соединения и воинские части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории трех федеральных округов - Южного, Северо-Кавказского и так называемого «Крымского», а также одного «города федерального значения – Севастополя».

Южный военный округ (ЮВО) - военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации на юго-западе страны, предназначенная для обороны юга России. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир - генерал-полковник Александр Дворников. В ЮВО входят Краснознаменный Черноморский флот, Краснознамённая Каспийская флотилия и 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ. А в 2014 году Россия незаконно включила в состав ЮВО так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь.



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