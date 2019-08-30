Глава МЗС Франції переконує, що Росія - це Європа

14:41 30.08.2019   Россия

Після останніх коментарів президента Франції Еммануеля Макрона щодо Росії, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан запевнив, що "Росія розташована в Європі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Існують географічні, історичні та культурні дані, якими занадто часто нехтують: Росія розташована в Європі", - заявив міністр на щорічній конференції послів Франції. 

9 вересня Ле Дріан відвідає Москву разом з міністром оборони Франції Флоранс Парлі, щоб "почати говорити про те, що може знову стати архітектурою безпеки та довіри".

"Стосовно України існує небувале вікно можливостей, воно виникло з українським президентом, який прагне до миру і який має в своєму розпорядженні необхідну політичну опору для того, щоб ухвалювати складні політичні рішення", - сказав міністр.

"Сьогодні складається ситуація, яка дозволяє нам організувати в найближчі тижні зустріч в "нормандському форматі", і ми не повинні впустити шансу добитися конкретного просування вперед", - підкреслив Ле Дріан, цитує ТАСС.

Президент Франції Еммануель Макрон днями теж назвав Росію "глибоко європейською" країною. Виступаючи перед дипломатами, Макрон заявив, що "Європа зникне", якщо не зможе переосмислити свою стратегію щодо Росії. Він категорично виступив проти посилення санкцій проти Москви.

Макрон і президент РФ Владімір Путін провели двосторонню зустріч напередодні саміту G7, під час якої домовились надати поштовх розв’язанню конфлікту з Україною.



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