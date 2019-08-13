Оккупанты усиливают бригаду особого назначения Росгвардии в Керчи

14:21 30.08.2019   Крым

По словам Золотова, по поручению президента РФ Росгвардия проводит подготовку к обеспечению безопасности Керченского моста, энергомоста и газопровода Краснодарский край - Крым.

С этой целью в оккупированной Керчи сформирована бригада особого назначения и «проводятся мероприятия по комплектованию ее личным составом, оснащению современной техникой, слаживанию и отработке алгоритма взаимодействия с территориальными органами». 

Об этом в интервью ТАСС сказал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, передает Флот 2017.

Задача подразделения, как подчеркнул директор Росгвардии, обеспечение безопасности объектов Керченского пролива, а также оказание помощи органам и подразделениям, обеспечивающим транспортную безопасность.

«Отмечу, что ранее аналогов такой бригады в войсках Росгвардии не было. Она будет укомплектована новейшими образцами техники и вооружения, личный состав будет способен выполнить задачи по пресечению любых видов угроз - как со стороны водной акватории, так и с суши, с воздуха, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам», - сказал Виктор Золотов.

Для нужд Росгвардии в оккупированном Крыму разрабатывается определенная техника и вооружение. Так, бригада особого назначения в оккупированной Керчи оснащается модернизированными противодиверсионными катерами «Грачонок».

«Говоря о конкретных примерах - взять хотя бы оснащение бригады особого назначения в Керчи. По заказу Росгвардии были модернизированы четыре противодиверсионных катера «Грачонок», которые отвечают всем необходимым требованиям для такого класса кораблей. Сейчас проходит их опытная эксплуатация, и в скором времени они заступят на дежурство», - отметил Золотов.



Ще на цю тему:

15:01 30.08.2019
Оккупанты десантировались с вертолетов на полигоне Опук в Крыму
13:01 30.08.2019
МРК "Вышний Волочек" выполнил ракетные стрельбы "Калибрами" в акватории Черного моря
15:30 29.08.2019
Морські піхотинці вперше з часів анексії Криму провели нічні тактичні навчання
20:01 28.08.2019
Оккупанты на мысе Опук проведут учения по высадке десанта с бомбометанием и артиллерийскими стрельбами
16:01 28.08.2019
Корабли ЧФ России вышли в море из оккупированного Севастополя и Новороссийска на учения
07:51 28.08.2019
Кораблі Росії супроводжували “Переяслав”
16:40 27.08.2019
В оккупированном Севастополе подготовили более 200 водолазов
09:00 27.08.2019
До конца 2019 года ВМФ России получит три дивизиона системы "Бастион". Один - Черноморский флот
08:20 27.08.2019
В оккупированный Крым по мосту вошла крупная колонна российской военной техники / Видео
18:25 26.08.2019
10 кораблей оккупационного флота вышли на учения Южного военного округа
15:41 26.08.2019
РФ экстренно перекинула в Крым военных и тяжелую технику: что происходит
15:01 26.08.2019
Російські Су-30СМ провели бойові пуски ракет над окупованим Кримом
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
11:41 30.08.2019
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
10:41 30.08.2019
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
13:20 29.08.2019
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 30.08.2019
Глава МЗС Франції переконує, що Росія - це Європа
21:00 29.08.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков учились уничтожать противника на предельно малых высотах
20:20 29.08.2019
ЮВО: Ракетные соединения "нанесли" удар по базам условных террористов, а мотострелки "уничтожили" ДРГ
19:50 29.08.2019
СМИ: Кремль убил очередного «врага» за пределами РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 30.08.2019
Эрдоган: Турция и Россия прорабатывают тему Су-57
15:41 30.08.2019
Зеленський обговорив з Ердоганом його візит до РФ та засідання Стратегічної ради
12:41 30.08.2019
Турция отмечает 97-ю годовщину Великой победы
20:30 29.08.2019
Российский ракетный крейсер зашел с визитом в Алжир
Всі новини країни
Украина Украина
18:21 30.08.2019
Чубаров просить Захід визнати Росію терористичною державою
18:01 30.08.2019
Ранее выделенного на спасение "Севморпорту" - оказалось недостаточно
17:21 30.08.2019
ГП «ПОНП» требует провести открытый конкурс на управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом
17:01 30.08.2019
На Одещині пройшли випробування модернізованих ракет "Вільха-М"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд