По словам Золотова, по поручению президента РФ Росгвардия проводит подготовку к обеспечению безопасности Керченского моста, энергомоста и газопровода Краснодарский край - Крым.

С этой целью в оккупированной Керчи сформирована бригада особого назначения и «проводятся мероприятия по комплектованию ее личным составом, оснащению современной техникой, слаживанию и отработке алгоритма взаимодействия с территориальными органами».

Об этом в интервью ТАСС сказал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, передает Флот 2017.

Задача подразделения, как подчеркнул директор Росгвардии, обеспечение безопасности объектов Керченского пролива, а также оказание помощи органам и подразделениям, обеспечивающим транспортную безопасность.

«Отмечу, что ранее аналогов такой бригады в войсках Росгвардии не было. Она будет укомплектована новейшими образцами техники и вооружения, личный состав будет способен выполнить задачи по пресечению любых видов угроз - как со стороны водной акватории, так и с суши, с воздуха, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам», - сказал Виктор Золотов.

Для нужд Росгвардии в оккупированном Крыму разрабатывается определенная техника и вооружение. Так, бригада особого назначения в оккупированной Керчи оснащается модернизированными противодиверсионными катерами «Грачонок».

«Говоря о конкретных примерах - взять хотя бы оснащение бригады особого назначения в Керчи. По заказу Росгвардии были модернизированы четыре противодиверсионных катера «Грачонок», которые отвечают всем необходимым требованиям для такого класса кораблей. Сейчас проходит их опытная эксплуатация, и в скором времени они заступят на дежурство», - отметил Золотов.