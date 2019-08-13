Оккупанты усиливают бригаду особого назначения Росгвардии в Керчи
|14:21 30.08.2019
|Крым
По словам Золотова, по поручению президента РФ Росгвардия проводит подготовку к обеспечению безопасности Керченского моста, энергомоста и газопровода Краснодарский край - Крым.
С этой целью в оккупированной Керчи сформирована бригада особого назначения и «проводятся мероприятия по комплектованию ее личным составом, оснащению современной техникой, слаживанию и отработке алгоритма взаимодействия с территориальными органами».
Об этом в интервью ТАСС сказал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, передает Флот 2017.
Задача подразделения, как подчеркнул директор Росгвардии, обеспечение безопасности объектов Керченского пролива, а также оказание помощи органам и подразделениям, обеспечивающим транспортную безопасность.
«Отмечу, что ранее аналогов такой бригады в войсках Росгвардии не было. Она будет укомплектована новейшими образцами техники и вооружения, личный состав будет способен выполнить задачи по пресечению любых видов угроз - как со стороны водной акватории, так и с суши, с воздуха, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам», - сказал Виктор Золотов.
Для нужд Росгвардии в оккупированном Крыму разрабатывается определенная техника и вооружение. Так, бригада особого назначения в оккупированной Керчи оснащается модернизированными противодиверсионными катерами «Грачонок».
«Говоря о конкретных примерах - взять хотя бы оснащение бригады особого назначения в Керчи. По заказу Росгвардии были модернизированы четыре противодиверсионных катера «Грачонок», которые отвечают всем необходимым требованиям для такого класса кораблей. Сейчас проходит их опытная эксплуатация, и в скором времени они заступят на дежурство», - отметил Золотов.
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