Прокурор Тедеев: Из Крыма выехал 51 прокурор, хотя на момент аннексии там работало около 2 тыс. сотрудников прокуратуры

14:01 30.08.2019   Крым

На момент аннексии Россией в прокуратуре Крыма работало около 2 тыс. сотрудников, только 51 человек из них выехал после аннексии.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал украинский прокурор Казбек Тедеев.

Отвечая на вопрос, почему так мало из них остались верны присяге, Тедеев сказал:

"Сложный вопрос. Боялись бросать дома, квартиры. Тяжело было с семьями срываться и переезжать без каких-либо гарантий о трудоустройстве и решении жилищной проблемы".

Он сказал, что сам выехал потому же, почему когда-то уехал из родной Северной Осетии – действующая российская власть пришла в Крым.

"Те, кто уехали с полуострова, все трудоустроены. С теми, кто остался в Крыму, не общаюсь. Смысла нет: они напуганы, боятся открыто говорить даже в частных разговорах о работе и вообще о жизни", – добавил Тедеев.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 
 



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