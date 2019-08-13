Микола Полозов попросив адвоката "кримських дезертирів" утримуватися від недоречних коментарів щодо обміну
|12:31 30.08.2019
|Крым
Адвокат українців Микола Полозов на власній сторінці у Facebook попросив адвоката “кримських дезертирів” утримуватися від “недоречних коментарів” щодо обміну полоненими між Україною та РФ.
“І у мене прохання до українського адвоката Валентина Рибіна утриматися від нескінченних недоречних коментарів по т.зв. “Обміну”, — зазначив він у соціальній мережі, пише УНН.
Він також закликав: “хоч на мить відволіктися від лову хайпа на складну тему. Подумайте про почуття рідних і близьких військовополонених і політв’язнів”.
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