Адвокат українців Микола Полозов на власній сторінці у Facebook попросив адвоката “кримських дезертирів” утримуватися від “недоречних коментарів” щодо обміну полоненими між Україною та РФ.

“І у мене прохання до українського адвоката Валентина Рибіна утриматися від нескінченних недоречних коментарів по т.зв. “Обміну”, — зазначив він у соціальній мережі, пише УНН.

Він також закликав: “хоч на мить відволіктися від лову хайпа на складну тему. Подумайте про почуття рідних і близьких військовополонених і політв’язнів”.