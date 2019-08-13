Так назваемыый "ГУП "Крымэнерго" (Симферополь)" объявило электронный аукцион на строительство и реконструкцию подводящей инфраструктуры в рамках второго этапа создания заходов на высоковольтные линии (ВЛ) 110 кВ и 330 кВ для Таврической ПГУ-ТЭС вблизи Симферополя, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 551,5 млн рублей, она включает в себя все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки, передает Интерфакс.

Источником финансирования работ являются средства федерального бюджета (95%) и деньги из бюджета аннексированного Крыма (5%).

Заявки на участие в торгах принимаются до утра 6 сентября, аукцион планируется провести в тот же день.

Речь идет о строительстве двух новых кабельно-воздушных линий (длиной около 20,1 и 16,7 км) и одной ВОЛС, а также реконструкции двух ВЛ и одной подстанции.

Работы должны быть завершены до 1 марта 2020 года, отмечается в документах.

Как сообщалось, "Крымэнерго" и ООО "УСП Компьюлинк" (Москва) в мае 2018 года заключили с контракт на II этап строительства заходов на ВЛ 110 кВ и 330 кВ на Таврическую ТЭС за 1,26 млрд рублей (с учетом НДС).

"Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания аннексированного Крыма, создана в апреле 2014 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% уставного капитала "Крымэнерго" находятся в собственности Минтопэнерго оккупированного Крыма.

Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юрлиц. На балансе ГУП "Крымэнерго" находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6-10-35 кВ, 32,9 тыс. км линий электропередачи.

ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") построило в оккупированном Крыму две ТЭС: Таврическую (Симферополь) и Балаклавскую (Севастополь). Мощность каждой из них - 470 МВт.

Первые очереди обеих ТЭС введены в эксплуатацию в конце января 2019 года, вторые энергоблоки - в середине марта.