В інтересах українських моряків їхні адвокати не коментують обмін - Полозов
|11:01 30.08.2019
|Крым
Адвокати військовополонених українських моряків не коментують ситуацію навколо ймовірного обміну утримуваними особами між Україною і Росією, поки не будуть підтверджені всі факти.
Про це написав один з адвокатів Микола Полозов на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook, передає Укрінформ.
"У зв'язку з численними зверненнями представників ЗМІ, а також спробами ряду осіб дезінформувати громадськість з питання звільнення українських військовополонених моряків і політв'язнів, офіційно повідомляємо, що адвокати команди військовополонених українських моряків не дають ніяких коментарів щодо цього. Перш за все, в інтересах своїх підзахисних", - зазначив захисник.
Він наголосив, що захисники "не коментують чутки, припущення і явно підроблену інформацію".
"Офіційний коментар буде представлений на даній сторінці тоді, коли всі необхідні факти будуть підтверджені", - додав Полозов.
Раніше співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова написала в Facebook, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією завершився, військовополонені моряки, політв'язні Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб вирушили додому. Цим повідомленням поділився новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка на своїй сторінці в Facebook.
Однак Офіс Президента пізніше спростував інформацію про завершення обміну з РФ, заявивши, що вона не відповідає дійсності, і процес взаємного звільнення ще триває.
Як повідомляє Ехо Москви, адвокат Ілля Новіков заявив, що питання обміну ув'язненими між Росією і Україною може вирішитися протягом сьогоднішнього дня. Він закликав набратися терпіння. Новіков представляє інтереси Миколи Карпюка, якого суд в Грозному 3 роки тому засудив до 22,5 років колонії суворого режиму за участь у збройних зіткненнях з російськими військовими.
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