Сейчас строительство дороги, призванной разгрузить подходы к мосту, обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор».

По информации источников издания, новая дорога должна пройти южнее основной трассы А-289 – почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара, и стать «главной дорогой Краснодарского края», передает Коммерсантъ.

Предполагается построить 128 км, завершив работы в 2022 году.

Источники газеты оценивают стоимость строительства 1 км дороги в 1 млрд руб. с сопутствующими работами и оформлением земельных участков. Проект новой дороги, как заявляют источники, планирует представить «Автодор» 10 сентября в рамках своего доклада Минтрансу. На официальный запрос «Ведомостей», в компании заявили, что «Автодор» не занимается дорогой.

Ранее для разгрузки дорог и подъездов к Керченскому мосту, на которых в летнее время движение практически останавливается из-за пробок, планировалось реконструировать перегруженную А-289, которая проходит через Славянск-на-Кубани и Темрюк. Но согласно проведенным оценкам, строительство новой трассы, которая пройдет вне городов, обойдется дешевле, чем реконструкция старой, сообщили источники издания.

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, будущая трасса до Керченского моста упростит движение к нему и радикально улучшит транспортную ситуацию на юге России.