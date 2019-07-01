Польша, США и Украина заключают соглашение о безопасности поставок газа
|12:01 30.08.2019
|Украина
Соглашение, нацеленное на укрепление региональной безопасности поставок природного газа, подпишут 31 августа в Варшаве представители Польши, США и Украины.
Об этом сообщает 30 августа бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, передает ИА REGNUM.
Подписи под документом поставят Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
В соглашении речь идет о сотрудничестве, связанном с реформированием украинского газового рынка, газовой инфраструктурой Польши, хранением американского сжиженного газа на Украине и газовыми соединениями в регионе.
Кроме того, американская и польская делегации обсудят сотрудничество своих стран в области ядерной энергетики, кибербезопасности, ископаемого топлива и энергетической инфраструктуры.
Как повідомлялося раніше, 29 августа польский концерн PGNiG объявил о начале продаж Украине американского СПГ. Транспорт для перевозки сжиженного газа в ноябре ожидают в польском Свиноуйсьце, на Украину топливо пойдет через газопровод в Хермановице.
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