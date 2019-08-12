Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
|11:41 30.08.2019
|Грузия
Пост грузинской полиции у села Чорчана находится на территории, контролируемой властями Грузии, что же касается оккупационных сил, они стоят за оккупационной линией.
Об этом заявил замглавы аналитического департамента Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Ираклия Антадзе после того, как сорвалась в Эргнети очередная встреча группы в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, передает Грузия Online.
По словам Антадзе, оккупационная линия – это условное понятие и этим определяется территория, на которую временно не распространяется юрисдикция центральных властей Грузии.
«У села Чорчана размещен стандартный пост грузинской полиции на территории, контролируемой властями Грузии и в ее глубине. Что же касается оккупационных сил, они стоят за оккупационной линией. Хочу еще раз заявить, что понятие оккупационная линия – это условное понятие. Этим определяется территория, на которую временно не распространяется юрисдикция центральных властей Грузии. Однако это лишь временно», - заявил Антадзе.
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