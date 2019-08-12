Пост грузинской полиции у села Чорчана находится на территории, контролируемой властями Грузии, что же касается оккупационных сил, они стоят за оккупационной линией .

Об этом заявил замглавы аналитического департамента Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Ираклия Антадзе после того, как сорвалась в Эргнети очередная встреча группы в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, передает Грузия Online.



По словам Антадзе, оккупационная линия – это условное понятие и этим определяется территория, на которую временно не распространяется юрисдикция центральных властей Грузии.



«У села Чорчана размещен стандартный пост грузинской полиции на территории, контролируемой властями Грузии и в ее глубине. Что же касается оккупационных сил, они стоят за оккупационной линией. Хочу еще раз заявить, что понятие оккупационная линия – это условное понятие. Этим определяется территория, на которую временно не распространяется юрисдикция центральных властей Грузии. Однако это лишь временно», - заявил Антадзе.